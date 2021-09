Am Dienstag (21.09.) ist an der Wichernschule in Fellbach ein 13-jähriger Schüler von zwei Jugendlichen bedroht worden. Bei dem Vorfall soll dem Schüler zur Einschüchterung auch eine Schusswaffe gezeigt worden sein. Die Polizei fahndet aktuell nach den zwei Tatverdächtigen. Wir klären über den aktuellen Stand der Ermittlungen auf.

Was war passiert?

Zwei männliche Jugendliche haben am Dienstagvormittag auf dem Schulhof der Wichernschule gezielt einen 13-Jährigen aufgesucht.