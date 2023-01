Nach Raubdelikt in Waiblingen-Neustadt: 47-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem Raubdelikt in Waiblingen Ende Oktober ist ein Tatverdächtiger am Montag (02.01.) in Stuttgart festgenommen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Das ist passiert

Am Abend des 28.10.2022 wurde eine 61-jährige Frau am Kaffeeberg von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen und um ihr Bargeld beraubt. Bei den anschließenden Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen rumänischen Staatsbürger. Dieser hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und hielt sich im Stuttgarter Obdachlosenmilieu auf.

Haftbefehl gegen 47-Jährigen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart hat das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen erlassen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag (03.01.) einem Haftrichter vorgeführt, der diesen in Vollzug setzte. Der 47-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.