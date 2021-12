Zu einer Massenschlägerei mit rund 30 Jugendlichen ist es am Samstagnachmittag (25.12.) in Backnang gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sie sich gezielt über Social-Media-Kanäle zur Schlägerei an diesem Tag verabredet haben.

Polizei sucht nach Zeugen

„Nun hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet“, heißt es weiter im Polizeibericht. Hinweise können unter der