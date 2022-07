Nach schwerem Unfall in Remseck: Neckarbrücke wieder frei

Die Neckarbrücke in Remseck ist wieder für den Verkehr frei. Auf der Brücke hatte sich am Freitag (15. Juli) gegen kurz nach 20 Uhr ein schwerer Unfall mit einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos ereignet. Dabei wurden mindestens zwei Menschen schwer verletzt. Die Polizei hatte die Brücke für rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort umgeleitet. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf unsere Nachfrage hin mit.