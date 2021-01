Nach Unfall: Ortsdurchfahrt in Urbach anderthalb Stunden gesperrt

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch (20.1.) gegen 16 Uhr in der Hauptstraße von Urbach gekommen. In der Ortsdurchfahrt war daraufhin wegen der fälligen Aufräumarbeiten, die der Urbacher Bauhof gemeinsam mit einem Abschleppdienst erledigte, für mehr als eineinhalb Stunden kein Durchkommen. Den Verkehr leitete die Polizei örtlich um. Gegen 17.50 Uhr gaben die Beamten die Straße wieder frei.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war ein Mann mit seinem Wagen nach rechts gegen einen Bordstein geraten. Anschließend übersteuerte er sein Fahrzeug, geriet dadurch ins Schleudern und prallte gegen eine Laterne. Laut Polizei blieb das Auto anschließend auf einem Radweg liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.