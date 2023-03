Nach versuchtem Einbruch in Urbach: 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag (17.03.) haben Diebe gegen 10.30 Uhr versucht in ein Wohnhaus im Neumühleweg in Urbach einzubrechen. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im Rahmen der Fahndung wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Gegen ihn liegen bereits zwei Haftbefehle wegen ähnlicher Delikte vor. Der 23-Jährige wurde noch am Freitag (17.03.) einer Haftrichterin vorgeführt. Sie setzte die bestehenden Haftbefehle in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.