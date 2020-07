Nach Vorfällen im Raum Backnang: Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen von Bürgern aus dem Raum Backnang eingegangen, denen an der Haustür Handwerkerleistungen oder Waren zum Kauf angeboten wurden. Das gab die Polizei am Freitagmorgen (03.07.) in einer Pressemitteilung bekannt und warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Geschäften. Demnach wurden mitunter spontane Malerarbeiten, Dachsanierungen, der Austausch von Fenstern oder Reinigungsarbeiten angeboten. Laut Polizeibericht werden in der Regel Häuser von "lebensälteren" Menschen aufgesucht. Die Leistungen sollen regelmäßig bar oder in Vorkasse bezahlt werden.

Polizei: Vorsicht vor Haustürgeschäften

Die Polizei ruft zur Vorsicht auf und rät von Geschäften und Handwerkerleistungen, die an Haustüren angeboten werden, dringend ab. Die Erfahrung zeige, dass solche Handwerkerleistungen oftmals in schlechter Qualität, unvollständig, mit minderwertigen Materialien oder überteuert ausgeführt werden. Bei Waren, die zum Kauf angeboten werden, handle es sich meist um Plagiate oder minderwertige Produkte zu völlig überzogenen Preisen.

Bei den Personen, die die Leistungen anbieten, handelt es sich Polizeiangaben zufolge oftmals um Betrüger, die in die Wohnung gelangen wollen. Die Polizei gibt Tipps, was man beachten sollte: