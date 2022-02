Nach Wohnungseinbruch in Hertmannweiler: Polizei sucht mit Hubschrauber nach den Tätern

Mit Hundeführern, neun Streifen und einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Einbruch in eine Wohnung in Winnenden-Hertmannsweiler nach den Tätern gefahndet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Wohnungseigentümer den Einbruch am Montag (14. 02) gegen 19.32 Uhr gemeldet. Der Mann hatte den Verdacht, dass sich die Täter noch im Haus befanden. Trotz des großen Aufgebots der Polizei wurden die Täter am Abend nicht gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde der Einsatz um 20.35 Uhr beendet.

