Auf der Landesstraße 1140 hat sich am Ortsende von Neckarrems in Richtung Schwaikheim am Mittwoch (26.05.) ein schwerer Unfall ereignet.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber sind (Stand 18.02 Uhr) im Einsatz. Die Strecke ist voll gesperrt.

Weitere Informationen folgen.