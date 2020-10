Nellmersbach: Audi gestohlen

Am Sonntagabend (18.10.) ist in Nellmersbach ein Pkw gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr im Finkenweg. Zur Tatzeit waren die amtlichen Kennzeichen BK-RK 53 angebracht gewesen. Ob sich diese noch am Fahrzeug befinden, ist unbekannt.

Das Auto hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.