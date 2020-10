Ein neunjähriger Junge fuhr einem Polizeibericht zufolge am Montag (12.10.) um kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Waiblinger Straße. Er verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er fiel gegen die Front eines vorbeifahrenden Autos und verletzte sich leicht. An dem Auto der Marke Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.