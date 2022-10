Notarzteinsatz in Schorndorf-Weiler: Viel Blaulicht und Zugausfälle bei der S2

In Schorndorf-Weiler ist es am Donnerstagmorgen (20.10.) zu einem Notarzteinsatz gekommen. Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) musste eine Person gegen 8.15 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 ärztlich versorgt werden.

Ärztliche Versorgung am Bahngleis: Halte der S2 in Weiler entfallen

Da der Fahrgast zunächst in der Bahn behandelt wurde, konnte diese nicht weiterfahren. Durch das Blockieren des Gleises kam es bei der S2 kurzzeitig zu Störungen und Zugausfällen.

Als die ärztliche Versorgung der Person am Bahnhof Weiler fortgesetzt wurde, konnte die Bahn weiterfahren.

Gegen 9 Uhr war der Bahnbetrieb dann wieder vollumfänglich freigegeben. Die S2 in Richtung Stuttgart hält allerdings weiterhin nicht in Weiler (Stand 10 Uhr). Wer also in Weiler zusteigen will, muss mit der S2 nach Schorndorf fahren und dort in die Bahn in Richtung Stuttgart einsteigen.