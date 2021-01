Notruf im Rems-Murr-Kreis ausgefallen, Polizei dennoch unter 110 erreichbar

Der Notruf 110 war am Feiertags-Freitag, 1. Januar, plötzlich weg. Wie die Polizei mitteilte, funktionierte er ab 17.30 Uhr nicht mehr. Und zwar im Rems-Murr-Kreis, im Kreis Schwäbisch Hall und im Ostalbkreis. Keiner konnte sich erklären, warum. Die Techniker der Polizei rätselten und suchten nach dem Fehler, doch bis in den Abend hinein ließ sich das Problem nicht beheben. Für in Not gekommene Menschen blieb dennoch alles, wie es war: Wer 110 wählte, kam bei der Polizei raus. Der Notruf wurde einfach umgeleitet.