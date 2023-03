Ohne Licht: Radfahrer nahe B14-Ausfahrt Waiblingen-Nord/Korb leicht verletzt

Schürfwunden hat sich ein 36-jähriger Mountainbikefahrer bei einem Unfall am Donnerstag (23. März) gegen 19.45 Uhr zugezogen. Eine 45-jährige VW-Fahrerin hatte die B 14 an der Anschlussstelle Waiblingen-Nord/Korb verlassen und wollte nach rechts in Richtung Korb fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Mountainbikefahrer.

Ohne Licht gefahren

Dieser war ohne Licht gefahren, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden am VW beträgt 300 Euro, der am Mountainbike 100 Euro.