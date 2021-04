Oppenweiler: Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro bei Einbruch in zwei Betrieben

In der Nacht zum Freitag (30.04.) ist es in Oppenweiler zu zwei Einbrüchen in Gewerbebetrieben gekommen.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu Firmen in der Talstraße sowie der Fabrikstraße. Wie die Polizei mitteilte, stiegen sie über eingeschlagene Fenster in die Betriebsräume ein und entwendeten dabei Bargeld. An einem der zwei Tatorte wurde zudem ein Möbeltresor aufgebrochen. Die Diebe erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei geht aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Einbrüche von einem Tatzusammenhang aus. Beide Einbrüche sollen sehr ähnlich verlaufen sein. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, können unter der Telefonnummer 07193 / 352 weitergegeben werden.