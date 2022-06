Zwischen Sonntag und Dienstag (05. – 07.06.) ist in Oppenweiler eine Mercedes V-Klasse mutwillig beschädigt worden. Der Mercedes stand in der Heersfeldstraße. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Lackierung des Wagens.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sulzbach an der Murr unter der Telefonnummer 07193 - 352 entgegen.