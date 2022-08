Oppenweiler: Man belästigt Fahrgäste, entkleidet sich auf Bahnsteig und uriniert

Für reichlich Aufregung hat ein 38-Jähriger am Mittwoch (03.08.) in einem Regionalzug und am Bahnhof Oppenweiler gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der deutsche Staatsangehörige gegen 18 Uhr zunächst mit einem aus Stuttgart kommenden Regionalzug in Richtung Nürnberg. Während der Fahrt soll der 38-Jährige mehrere Reisende belästigt haben. In der Folge forderte ihn ein Zugbegleiter auf, den Zug zu verlassen.

Dieser Aufforderung soll der mit über 2,8 Promille alkoholisierte Fahrgast nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zunächst nicht nachgekommen sein. Stattdessen, soll er seinen mitgeführten Basketball in Richtung des Mitarbeiters geworfen haben. Er verfehlte den Mitarbeiter und traf stattdessen einen anderen Reisenden am Kopf.

Beim Halt des Zuges in Oppenweiler soll der 38-Jährige den Zug dann verlassen haben. Anschließend begab er sich über die Gleise zu einem anderen Bahnsteig, entkleidete sich dort teilweise und urinierte wohl auf den Bahnsteig. Danach lief er wieder über die Gleise zurück zum Zug und verhinderte dessen Abfahrt. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den im Rems-Murr-Kreis wohnhaften Mann schließlich feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der Körperverletzung.