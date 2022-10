Oppenweiler: Mann fällt 3 Meter in die Tiefe und wird lebensgefährlich verletzt

Ein 34-Jähriger ist bei einem Sturz in Oppenweiler am Montag (03.10.) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 34-jährige, alkoholisierte Mann gegen 2.20 Uhr mit ein paar Bekannten in der Hauptstraße etwa auf Höhe vom Friedhof.

Der 34-Jährige befand sich etwas abseits der Gruppe. Offenbar fiel er aus eigenem Verschulden über das Geländer einer dortigen Unterführung. Er fiel etwa drei Meter tief in die Unterführung. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen.