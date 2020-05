Oppenweiler-Rüflensmühle: Unbekannte töten und nehmen Fische aus

Im Bereich einer Wehr in der Murr bei der Rüflensmühle sind am Sonntagmittag (25.05.) mehrere Fische getötet und ausgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Weil laut Polizei unklar sei, wer die die Fische getötet und ausgenommen hat oder ob eine strafbare Handlung vorliege, sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Tatzeitraum dürfte laut Zeugenaussagen zwischen Samstagabend (24.05.) und Sonntagmittag (25.05.) liegen. Wer entsprechende Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier in Backnang unter der Nummer 07191 9090 zu melden.