Ein 91-jähriger Toyota-Fahrer hat am Freitag (24.12.) auf der B14 zwischen Sulzbach an der Murr und Backnang möglicherweise Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtet die Polizei am Samstag. Es werden Zeugen gesucht.

Was war vorgefallen?

Laut aktueller Pressemitteilung fuhr der 91-Jährige gegen 22.45 Uhr von Sulzbach in Richtung Backnang. Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer zufolge soll der Toyota-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und ohne anzuhalten weitergefahren sein.