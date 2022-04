Bei Oppenweiler ist es am Donnerstag (31.03.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war eine 62-Jährige gegen 17.40 Uhr auf der B14 in Richtung Sulzbach an der Murr unterwegs.

Als sie ihre Fahrt mit ihrem VW-Transporter verlangsamte, um links abzubiegen, erkannte dies ein hinter der Frau fahrender 49-Jähriger zu spät. Der Mann fuhr mit seinem VW up! auf, es kam zum Zusammenstoß.

