Am Freitag (08.04.) ist es in der Talstraße in Oppenweiler zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 17.17 Uhr wollte eine 61-jährige VW-Fahrerin von der Talstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Wie die Polizei berichtet, übersah die 61-Jährige dabei einen vorfahrtsberechtigten19-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zum Unfall, bei dem aber niemand verletzt wurde. Der Schaden beträgt etwa 13.000 Euro.

