Ortsschilder in Waiblingen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Seit Anfang Mai wurden in Waiblingen insgesamt sechs Ortsschilder von bisher unbekannten Dieben entwendet.

Wer hat etwas beobachtet?

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurden zwei der Schilder im Ortsteil Bittenfeld (Leintelstraße & Hochbergstraße), drei der Schilder in Hohenacker (Hegnacher Straße, Handwerkstraße & Bittenfelder Straße) und eines in Erbachhof am Ortsausgang in Richtung Neustadt gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.