Panik wegen Biene: Lkw kippt auf Landesstraße bei Schorndorf-Unterberken um

Ein 31-Jähriger ist am Mittwochnachmittag (24.06.) mit seinem Lastwagen auf der Landesstraße bei Schorndorf-Unterberken umgekippt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 13.30 Uhr auf der L1225 von Unterberken in Richtung Wangen gefahren, als eine Biene durch das geöffnete Seitenfenster in die Fahrerkabine flog und sich auf den Arm des Lastwagenfahrers setzte. Weil der 31-Jährige befürchtete, gestochen zu werden, machte er eine hektische Bewegung. Der mit Bauschutt beladene Lkw geriet dabei ins Schlingern und kippte schließlich auf die linke Fahrbahnseite.

Der Großteil der Ladung verteilte sich auf dem Radweg, der parallel zur Straße verläuft. Der leicht verletzte Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Lkw entstand Totalschaden. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist die Landesstraße aktuell (Stand 15.45 Uhr) zur Bergung des Lkw voll gesperrt.