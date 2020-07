Passant stellt Rollerdiebe in Sulzbach und ruft die Polizei

Ein Passant beobachtete am Samstagabend eine Personengruppe, wie sie in der Bahnhofstraße in Sulzbach an der Murr einen Motorroller entwendeten. Kurz vor Mitternacht sprach dieser die jungen Männer auf den Diebstahl an, wonach diese laut einem Bericht der Polizei das Zweirad auf einem dortigen Gehweg liegenließen.

Die alarmierte Polizei konnte vier tatverdächtige Männer in einem Zug beim Bahnhof in Murrhardt dingfest machen. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurden die jungen Männer, die 14, 17, 19 und 20 Jahre alt sind, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Motorroller wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.