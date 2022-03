Am Wochenende wurde in Alfdorf ein Pedelec gestohlen.

Rad im Wert von 2000 Euro

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde das Rad der Marke Haibike im Wert von ca. 2000 Euro in der Zeit von Freitag (25.03.) 20.30 Uhr bis Samstag (26.03.) 06.30 Uhr entwendet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl in der Ostlandstraße. "Hinweise bitte an das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040", heißt es weiter.

