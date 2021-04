Pedelec und Kinderfahrrad aus Geräteschuppen in Schlechtbach gestohlen

Ein Kinderfahrrad und ein Pedelec: Das ist die Beute, die bislang unbekannte Diebe in der Heilbronner Straße in Rudersberg-Schlechtbach gemacht haben. Laut aktueller Mitteilung der Polizei brachen die Unbekannten zwischen Samstagabend (17.04.) und Montagmorgen (19.04.) einen Geräteschuppen in der Straße auf und entwendeten die beiden Fahrzeuge.

Das Pedelec der Marke Giant hat laut Polizei einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Polizeiposten in Rudersberg nimmt unter der Telefonnummer 07183 929316 Zeugenhinweise entgegen.