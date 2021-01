Personenkontrolle in Rudersberg eskaliert: Zwei Männer schlagen auf Polizisten ein

In der Nacht auf Donnerstag (14.01.) ist eine polizeiliche Personenkontrolle in Rudersberg eskaliert. Eine Polizeistreife überwachte die im Rahmen der Corona-Verordnung erlassene Ausgangssperre, als sie laut Polizeibericht kurz nach Mitternacht zwei junge Männer in der Backnanger Straße kontrollieren wollten.

Im Gespräch mit den beiden Männern erkannten die Beamten den Geruch von Marihuana und sprachen sie darauf an. Einer der Männer stieß einen Beamten daraufhin zur Seite und flüchtete. Bei dem Versuch, den 24-Jährigen festzuhalten, schlug der Mann mit Fäusten auf den Polizisten ein. Um seinem Freund zu helfen, kam der 28-jährige Begleiter des Mannes dazu und schlug ebenfalls auf den Beamten ein. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt.

Laut Polizeibericht musste Pfefferspray eingesetzt werden, um die beiden Männer fixieren zu können. Es stellte sich später heraus, dass der 24-Jährige 38 Gramm Amphetamin und 12 Gramm Marihuana dabei hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 28-jährige Begleiter wurde am Donnerstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.