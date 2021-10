Unbekannte sind zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen (16. – 18.10.) in ein leerstehendes Gebäude in der Jakob-Schüle-Straße in Plüderhausen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Eindringlinge eine Fensterscheibe ein. Aus einem Lagerraum stahlen sie einen Motor eines Modellflugzeugs im Wert von rund 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 – 20 40 entgegen.