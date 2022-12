Plüderhausen: Einbruch in Wohnhaus - mehrere tausend Euro Schaden

In Plüderhausen ist ein Einbrecher zwischen Donnerstag (29.12.), 18.30 Uhr und Freitag (30.12.), 1.45 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Einbrecher entwendete unter anderem Schmuck

Der Einbrecher versuchte an mehreren Stellen in das Wohnhaus in der Münzenhalde einzudringen, bis es ihm letztlich gelang. Er durchsuchte das Haus, entwendete mitunter Schmuck und hinterließ wohl mehrere tausend Euro Sachschaden.