In Plüderhausen sind am Donnerstagabend (31.03.) zwei Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Laut Polizeibericht wollte eine Streife die beiden Jugendlichen gegen 21.15 Uhr in der Hauptstraße einer Kontrolle unterziehen, da diese mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren.

Die Rollerfahrer ignorierten aber die Anhaltesignale der Polizisten und flüchteten in Richtung Ortsmitte. Über die Gmünder Straße, die Schulstraße und die Brückenstraße gelangten sie in die Remsstraße,