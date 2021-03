Plüderhausen: Jugendliche prügeln sich am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend (06.03.) ist es am Plüderhausener Bahnhof gegen 18.40 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen. Laut Polizeibericht flüchteten die Personen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in alle Richtungen.

Bei der anschließenden Fahndung konnten zwei Jugendliche festgestellt werden. Die beiden gaben an, von einer Gruppe von acht bis zwölf Personen geschlagen worden zu sein. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181/81344 zu melden.