Plüderhausen: Ladendiebe geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Ladendiebstahls, der sich am Mittwoch (01.07.) gegen 13.30 Uhr in Plüderhausen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war es zwei bisher unbekannten Ladendieben zunächst gelungen, einen Discounter in der Bahnhofstraße mit ihrem vollen Einkaufswagen zu verlassen - ohne die Ware im Wert von über 500 Euro zu bezahlen. Auf dem Parkplatz wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und flüchteten daraufhin ohne ihre Beute in Richtung eines nahe gelegenen Dönerladens. Auf einem Nachbargrundstück stiegen sie schließlich in ein dunkles Auto und fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die beiden Männer waren laut Polizeibericht etwa 20 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen melden.