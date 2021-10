Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag (17.10.) bei einem Unfall zwischen Walkersbach und Breitenfürst schwer verletzt.

Biker kam in Linkskurve zu Fall

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Montagmorgen mitteilte, war der 63 Jahre alte Biker gegen 17.30 Uhr auf der K1886 unterwegs. "In einer scharfen Linkskurve kam er zu Fall und schleuderte in die Leitplanke", heißt es im Polizeibericht.

Hierbei verletzte sich der Mann schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik