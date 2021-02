Plüderhausen: Technischer Defekt führt zu Brand in einer Firma

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist es in einer Firma in der Birkenallee zu einem Brand gekommen. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt an einer Maschine.

Passanten und Mitarbeiter der Firma hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand weitestgehend gelöscht. Laut Angaben der Polizei erlitt ein Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann bis dato noch nicht beziffert werden.