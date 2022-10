Polizei-Einsatz in Fellbach: Aggressiver Mann pöbelt Passanten an

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstagabend (27.10.) für einen Polizeieinsatz an einer Bar in der Cannstatter Straße in Fellbach gesorgt. Das geht aus dem Polizeibericht vom Freitagmorgen hervor. Den Angaben zufolge wurden die Beamten kurz nach 22 Uhr gerufen, weil der Mann mehrere Passanten angepöbelt hatte.

Widerstand geleistet

Auch als die Polizisten vor Ort waren, verhielt sich der 41-Jährige laut Mitteilung "sehr aggressiv". Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Dem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach.

Als die Polizei den Mann schließlich in Gewahrsam nehmen und ihm Handschellen anlegen wollte, leistete er Widerstand. "Er wurde letztlich in die Gewahrsamszelle gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen", so die Polizei.