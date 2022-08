Polizei-Einsatz in Winnenden: Aufregung am Dienstag (23.08.) in der Innenstadt

Aufregung am Dienstagvormittag, 23. August, gegen 10 Uhr in der Innenstadt. An der Ecke Paulinen-/Wallstraße haben gleich mehrere Polizeiautos geparkt, sechs Beamte sich um einen Mann versammelt, der gerade offensichtlich durchsucht worden war.

Polizeisprecher gibt Auskunft

Was war da los? Anruf bei der Pressestelle der Polizei in Aalen. „Gemeldet wurde eine betrunkene Person, die mit einer Flasche in der Hand eine andere Person bedroht haben soll“, erklärte Polizeisprecher Robert Kauer. Mehr sei zu dem Vorfall aktuell nicht bekannt.