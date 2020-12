Polizei-Einsatz nach Auseinandersetzung in Fellbach

Symbolbild. © Benjamin Büttner

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Sonntagabend, 6. Dezember, in einem Fellbacher Wohngebiet gekommen. Anlass war eine Auseinandersetzung dort, offenbar war ein Messer im Spiel. Das zunächst umgehende Gerücht, dass ein Mensch "schwerst verletzt" worden sei, dementierte ein Polizeisprecher aber umgehend. Die Lage sei im Griff, es habe sich um einen nicht gar so spektakulären Fall von Körperverletzung gehandelt. Details dazu will die Polizei am Montag bekanntgeben, wenn die Ereignisse des Sonntags routinemäßig im Polizeibericht aufbereitet werden.