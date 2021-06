Aus einem Fahrradgeschäft in der Eberhardstraße in Fellbach sind in der Nacht zum Mittwoch (16.06.) zwei E-Bikes gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge warfen die Täter gegen 2.20 Uhr ein Schaufenster ein und nahmen zwei dort ausgestellte Fahrräder mit. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/57720 um Hinweise.