Polizei geht davon aus: Leiche ist vermisste Julia W. aus Remshalden

Die Polizei in Reutlingen geht davon aus, dass es sich bei dem Leichnam, der am Donnerstag (02.02.) in Oberlenningen im Kreis Esslingen gefunden worden ist, um die vermisste 16-Jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach handelt. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen am Morgen.

Obduktion steht noch aus

Im Laufe des Freitag (03.02.) werde die Leiche obduziert. Die Polizei werde im Laufe des Tages weitere Informationen herausgeben.

Julia W. war am 24. Januar als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte durchkämmten seit Tagen die Region auf der Suche nach der 16-Jährigen. Gegen 11.20 Uhr am Donnerstag wurde dann eine weibliche Leiche in einem Waldstück im Kreis Esslingen gefunden. Die Todesursache ist noch unklar.