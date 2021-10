Die Polizei hat am Freitagabend (15.10.) in Aspach nach einer vermissten Frau gesucht. Laut eines Presseberichts der Polizei, war die Frau gegen 22.30 Uhr als vermisst gemeldet worden. Sie war bereits am Nachmittag zum Joggen aufgebrochen, aber bis zum Abend nicht nach Hause zurückgekehrt.

Frau unversehrt

Mit mehreren Polizeistreifen wurde nach der Frau gesucht. Außerdem war ein Hubschrauber im Einsatz. Der Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers führte die Polizei schließlich