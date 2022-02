Polizei-Hubschrauber über Urbach, Schorndorf, Winnenden: Frau vermisst

Seit Freitagabend (04.02./18 Uhr) sucht die Polizei mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und einer Suchhunde-Staffel eine 82-jährige Vermisste im Bereich Urbach. Die Vermisste, Frau B. wurde am Freitag (04.02.) gegen 13:00 Uhr zuletzt an Ihrer Wohnanschrift gesehen. "Es wird von einer eventuellen hilflosen Lage ausgegangen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Gesuchte ist ca. 158 cm groß, trägt eine grüne Jacke, braune Hose und schwarze Stiefel und führt einen geflochtenen Korb mit sich. Gegen 22.45 Uhr teilt die Polizei auf Anfrage mit: Die Suche bleibt weiterhin erfolglos, obwohl die besagte Hundestaffel des DRK hinzugezogen wurde. Auch über Schorndorf-Süd und Remshalden suchte die Polizei nach der Vermissten.

Seit etwa 22.30 Uhr sucht die Polizei außerdem auch noch nach einer Frau, die trotz Einnahme von Medikamenten auf eigenen Wunsch das Rems-Murr-Klinikum Winnenden verließ und sich laut Polizei in Gefahr befinden könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Aalen unter der Telefonnummer 07361 580-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.