Polizei-Hubschrauber über Winnenden, Waiblingen und Korb: Was ist der Grund?

Am Montagmittag (17.04.) kreiste ein Polizeihubschrauber über Winnenden und Umgebung. Vor allem in Leutenbach und Weiler zum Stein war der Helikopter im Tiefflug unterwegs, aber auch im Großraum Waiblingen. Was ist da los? Das Polizeipräsidium Einsatz kann Entwarnung geben: Es gibt keinen Großeinsatz der Polizei.

Hubschrauber kreist im Tiefflug über dem Rems-Murr-Kreis

"Es handelt sich um einen Schulungsflug der Polizeihubschrauberstaffel", so ein Pressesprecher. Im Rahmen der Übung ließ es sich leider nicht vermeiden, dass auch bebaute Gebiete überflogen wurden. "Es wurde aber versucht, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten."

Planmäßig soll der Schulungsflug gegen 13 Uhr beendet werden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Hubschrauber auch danach noch über anderen Teilen des Rems-Murr-Kreises unterwegs ist.