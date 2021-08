Polizei stoppt betrunkenen Mann auf einem E-Roller in Waiblingen

Die Polizei hat in Waiblingen am frühen Donnerstagmorgen (12.08.) einen betrunkenen E-Rollerfahrer erwischt. Laut Polizeibericht wurde der 36-jährige Fahrer gegen 2 Uhr in der Talstraße kontrolliert, weil an seinem E-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Dabei stellte die Polizei fest, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.