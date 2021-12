Wegen eines betrunkenen Fahrgastes kam es am Freitagvormittag (10.12.) in Fellbach zu einem Polizeieinsatz.

Erst beleidigt, dann zugeschlagen

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mitteilte, war ein betrunkener 53-Jähriger beim Bahnhof in einen Linienbus gesteiegen. Beim Busfahrer erfragte er zunächst die Abfahrtszeit. "Nachdem dieser entgegnete, dass er in zwei Minuten abfahre, wurde er von dem Betrunkenen beleidigt", heißt es im