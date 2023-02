Polizeieinsatz am Bahnhof Winterbach: Betrunkener belästigt Jugendliche

Ein betrunkener 40-Jähriger hat am Dienstagmorgen (07.02.) zwei Jugendliche am Bahnhof in Winterbach belästigt.

Verletzt wurde niemand

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hat der Mann gegen 7 Uhr mit einer Jacke nach ihnen geschlagen. Verletzt wurde dabei niemand. Daraufhin sollte er von der alarmierten Polizei zur Dienststelle gebracht werden, "wobei er sich gegen die Maßnahme wehrte und gegen die eingesetzten Beamten trat", heißt es im Polizeibericht.

Der aggressive Betrunkene war nicht zu beruhigen, weshalb auf der Dienststelle auch ein Arzt hinzugezogen wurde. Letztlich wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.