Zu einem Polizeieinsatz ist es am Dienstagvormittag (26.04.) im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Schloßstraße in Winnenden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte des Polizeireviers Winnenden gegen 10.30 Uhr in die Psychiatrische Klinik gerufen. Grund für den Einsatz war ein 40-jähriger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und Suizidgedanken geäußert hatte.

{element}

Als die Beamten den Mann außerhalb der Klinik antrafen, verletzte er sich