Polizeieinsatz in Auenwald: Betrunkener kommt in Gewahrsam

Ein betrunkener 38-Jähriger hat am Freitagmorgen (29.07.) in Auenwald einen Polizeieinsatz verursacht.

Mit Besenstiel auf Distanz gehalten

Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen war der Mann trotz eines bestehenden gerichtlichen Annäherungsverbotes in das Wohnhaus seiner ehemaligen Partnerin eingedrungen. "Während der Eindringling laut herumschrie und sich im Gebäude fortbewegte, wurde zeitgleich von den Bewohnern die Polizei informiert", heißt es weiter.

Bis diese vor Ort eintraf, versuchte ein Bewohner den 38-Jährigen mit einem Besenstiel auf Distanz zu halten. Dem Angreifer gelang es jedoch den Besenstiel seines Gegenübers zu ergreifen. Damit schlug er auf beide Bewohner ein, die dadurch leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten wurde der 38-Jährige in Polizeigewahrsam genommen.

Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik überstellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.