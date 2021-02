Polizeieinsatz in Backnang: Aggressiver 20-Jähriger schlägt seine Mutter

In der Nacht zum Sonntag (31.01.) kam es in einem Wohngebiet östlich der Sulzbacher Straße zu einem Polizeieinsatz. Wie die Beamten mitteilten, erschien ein 20-Jähriger mehrfach an der Wohnung seiner Mutter. "Als der aggressive Mann seine Mutter mit der flachen Hand geschlagen hatte, verließ er ihre Wohnung zunächst wieder", heißt es im Polizeibericht. Da er jedoch einige Zeit später wieder zurückkam, wurde er von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.