Ein betrunkener 35-Jähriger hat am Dienstagabend (08.02.) für einen Polizeieinsatz in der Backnanger Schillerstraße gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, stach der Mann dort mit Messern auf Mülltonnen ein. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr alarmiert.

Laut Mitteilung befand sich der Mann in einer "psychischen Ausnahmesituation". Er verhielt sich aggressiv und beleidigte die Polizisten. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam, ehe er notärztlich versorgt und schließlich in eine